Россельхознадзор не выпустил из Саратовской области в Казахстан 20 тонн пшеницы. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

В понедельник, 5 сентября, через пограничный пост в Озинках на границе с Казахстаном сотрудники Россельхознадзора не пропустили из Саратовской области 20 тонн килограммов пшеницы. Известно, что продукцию пытались вывезти на автомобиле в Казахстан без фитосанитарного сертификата.

Представителю груза выдано предписание о возврате продукции на территорию России.

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