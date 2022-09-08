Россельхознадзор не выпустил из Саратовской области в Казахстан 20 тонн пшеницы. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
В понедельник, 5 сентября, через пограничный пост в Озинках на границе с Казахстаном сотрудники Россельхознадзора не пропустили из Саратовской области 20 тонн килограммов пшеницы. Известно, что продукцию пытались вывезти на автомобиле в Казахстан без фитосанитарного сертификата.
Представителю груза выдано предписание о возврате продукции на территорию России.
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