В Саратове на Кумысной поляне отключили холодную воду

фото: Архив КП

Сегодня, 8 сентября, ранним утром в Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом предупредили в КВС.

Так, для работ на 3-м Ново-Автобусном тупике ограничили холодное водоснабжение в квадрате улиц 1-й Мало-Поливановский тупик - улица Новостадионная - 7-й Ново-Автобусный тупик - улица Ново-Автобусная. Этот участок расположен в частном секторе на Кумысной поляне.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 8 вечера

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