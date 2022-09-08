Вчера вечером, 7 сентября, добровольцы из Калининского района помогли потушить жилой дом в селе Большая Ольшанка.
Пожар произошел около полуночи по адресу Большевицкая, 66. Горел пеноблочный жилой частный дом. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
На тушение выезжал один пожарный расчет, а также добровольная пожарная команда соседнего села. Обошлось без пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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