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Общество8 сентября 2022 5:05

Добровольцы из Калининского района помогли потушить жилой дом

Пожар случился в селе Большая Ольшанка
Наталия Калинина

Вчера вечером, 7 сентября, добровольцы из Калининского района помогли потушить жилой дом в селе Большая Ольшанка.

Пожар произошел около полуночи по адресу Большевицкая, 66. Горел пеноблочный жилой частный дом. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

На тушение выезжал один пожарный расчет, а также добровольная пожарная команда соседнего села. Обошлось без пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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