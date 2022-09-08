Вячеслав Володин в Саратове

В Саратове стартовал второй этап благоустройства – ремонт дворов, об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Первый этап – ремонт тротуаров – полностью завершится, когда проложат все пешеходные дорожки в поселках и частном секторе. При поддержке Володина уже отремонтированы тротуары на балансе Саратова.

Вторым этапом станет ремонт дворов во всех районах города. Пилотными стали Ленинский и Фрунзенский районы. Идет подсчет средств на благоустройство всех дворов Саратова. Со следующего года стартуют работы.

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