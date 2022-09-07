фото: пресс-служба губернатора

Саратовскую область посетил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы региона Роман Бусаргин

— Побывали с ним в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова. У вуза новый этап развития - открываются новые специальности по различным инновационным направлениям, которые очень востребованы у аграриев.

Обсудили с Дмитрием Николаевичем развитие агропромышленного комплекса региона в целом. В этом году труженикам удалось добиться рекордного урожая. По зерновым прогнозный сбор составит 6 млн тонн, по подсолнечнику - 2 млн тонн. Большую роль в этом сыграли меры поддержки аграриев - федеральный центр выделил области на эти цели более 3 млрд рублей.

Также посетили с Министром школу в селе Репное Балашовского района. Образовательное учреждение, в котором обучаются почти 300 детей, получило новый корпус по программе комплексного развития сельских территорий. Здесь появился свой современный спортивный зал, оснащённые кабинеты биологии, информатики, физики, химии и библиотека. Кроме того, теперь площади позволяют учиться всем ребятам в первую смену, — рассказывает врио губернатора Роман Бусаргин.

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