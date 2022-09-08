Потепление пришло в Саратовскую область

Сегодня, 8 сентября, в Саратовской области стало чуть теплее. Подробнее о погоде рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, обещают небольшие дожди. Ветер западный – от 6 до 11 метров в секунду, порывы – до 15 м/с. Термометры покажут сегодня от 13 до 18 градусов тепла.

Ночью облачность будет переменной, обещают небольшой дождь. Ветер скорректирует направление на северное и поутихнет до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля, при прояснении возможны заморозки до нуля - минус одного.

В Саратове сейчас +9°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов. Днём будет до +14°С, а к ночи температура вновь опустится до 9 градусов выше нуля. Ветер западный, юго-западный – 4-5 метров в секунду, порывы – до 11 м/с. В течение дня будет пасмурно, но дождя не обещают.

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