Мария Ковалева

Саратовская модель отказалась от карьеры в Европе ради благотворительности. Об этом сообщает издание «Baza».

Как сообщает издание, Мария Ковалева из Саратова собиралась построить карьеру топ-модели. Однако после первых успехов в Милане и Париже она передумала, вернулась в родной город и через шесть лет стала там исполнительным директором благотворительного проекта «Хорошие люди», который помогает малоимущим.

Моделингом Мария начала заниматься с 18, на втором курсе университета.

— Сходила на один кастинг, меня пригласили на конкурс «Мисс Россия». Я не победила, но после начали поступать предложения по участию в российском шоу-бизнесе, которые я отклоняла. А потом пригласили в Милан. Первая поездка была всего три месяца, а затем две больших, — рассказывает Ковалева.

Когда закончилась поездка по контракту, Мария Осталась в Саратове, потому что не смогла покинуть свой родной город, занялась социальной журналистикой в информационно-издательском отделе Саратовской епархии, а потом стала заниматься развитием фонда.

— Я всегда интересовалась благотворительностью, но заняться таким большим делом в одиночку мне не хватало смелости. И случилось так, что будущая команда фонда: игумен Нектарий (Морозов) — настоятель Петропавловского храма, прихожанкой которого я являюсь, я и несколько волонтеров просто встали перед фактом — из-за пандемии условия жизни бедных людей ухудшились донельзя.

Провели опрос, чтобы понять, чем наполнить приходской продуктовый ларек. И бабушки-прихожанки, не подозревая ничего, сказали, что они мясо вообще не могут себе позволить, у них на мясо нет денег, масло и творог они раз в год на праздник едят. Соответственно, составили список и сделали сбор на продукты и развезли им эти бесплатные продукты.

Количество подопечных за два года нашей работы увеличилось с двадцати человек до почти полутора тысяч. Открыли Благотворительный центр, сейчас работаем над открытием Благотворительной столовой, которую назовем «Хорошее место».

— Мы помогаем людям жить чуть лучше — кормим их, одеваем их, стараемся как-то разнообразить их жизнь, обучаем их. И в этих малых, но таких важных делах — нуждаемся также в малой, посильной помощи, — закончила Коваелва

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