фото: ГИБДД

В ДТП под Красным Кутом пострадало 5 человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 7 сентября, примерно в 7:40, на въезде в Красный Кут столкнулись два легковых автомобиля. ВАЗ-2109 под управлением 25-летнего парня столкнулся с Lada Priora, за рулем которого сидел 26-летний водитель. В результате ДТП пострадало 5 человек.

Глава регионального минздрава Олег Костин рассказал о пострадавших:

1.Мальчик, 9 лет. Житель города Красный Кут.

Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга.

Состояние средней степени тяжести.

Госпитализирован в ГУЗ СО «Саратовская областная детская клиническая больница».

2.Девочка. Жительница города Красный Кут.

Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга.

Состояние средней степени тяжести.

Госпитализирована в ГУЗ СО «Саратовская областная детская клиническая больница».

3.Женщина, 47 лет. Жительница города Красный Кут.

Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга.

Состояние тяжелое.

Госпитализирована в ГУЗ СО «Саратовская областная клиническая больница».

4.Мальчик, 9 лет. Житель Энгельса.

Диагноз: Ушиб мягких тканей грудной клетки справа.

Состояние средней степени тяжести.

Госпитализирован в ГУЗ СО «Саратовская областная клиническая больница».

5. Мужчина, 25 лет. Житель города Красный Кут

Диагноз: Ушиб мягких тканей живота справа.

Состояние удовлетворительное.

Направлен на амбулаторное лечение.

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