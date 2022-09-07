фото: ГИБДД
В ДТП под Красным Кутом пострадало 5 человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Сегодня, 7 сентября, примерно в 7:40, на въезде в Красный Кут столкнулись два легковых автомобиля. ВАЗ-2109 под управлением 25-летнего парня столкнулся с Lada Priora, за рулем которого сидел 26-летний водитель. В результате ДТП пострадало 5 человек.
Глава регионального минздрава Олег Костин рассказал о пострадавших:
1.Мальчик, 9 лет. Житель города Красный Кут.
Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга.
Состояние средней степени тяжести.
Госпитализирован в ГУЗ СО «Саратовская областная детская клиническая больница».
2.Девочка. Жительница города Красный Кут.
Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга.
Состояние средней степени тяжести.
Госпитализирована в ГУЗ СО «Саратовская областная детская клиническая больница».
3.Женщина, 47 лет. Жительница города Красный Кут.
Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга.
Состояние тяжелое.
Госпитализирована в ГУЗ СО «Саратовская областная клиническая больница».
4.Мальчик, 9 лет. Житель Энгельса.
Диагноз: Ушиб мягких тканей грудной клетки справа.
Состояние средней степени тяжести.
Госпитализирован в ГУЗ СО «Саратовская областная клиническая больница».
5. Мужчина, 25 лет. Житель города Красный Кут
Диагноз: Ушиб мягких тканей живота справа.
Состояние удовлетворительное.
Направлен на амбулаторное лечение.
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