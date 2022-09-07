В Саратове запустят дополнительные пригородные поезда перед выходными. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила пресс-служба ПривЖД.

В четверг и пятницу, 8-9 сентября, будут ходить электрички в направлении Саратов – Красный Кут – Александров Гай и обратно.

С подробным расписанием можно ознакомиться по телефону 8-800-775-00-00.

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