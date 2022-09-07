Прорыв трубы в Саратове

Саратовцы пожаловались на коммунальный фонтан в Заводском районе города. Об этом они сегодня, 7 сентября, пишут в социальных сетях.

Большая течь из трубы наблюдается по адресу Карьерная, 3.

- За домом из-под земли бьет фонтан уже третий день. Дома напор стал маленьким, как долго это будет продолжаться? – пишет анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте. Видео по ссылке.

Как сообщает ООО «КВС» из-за аварии по этому адресу без холодной воды остались абоненты на улице Огородная от 3-го Артельного пр. до 7-го Артельного проезда, а также на Карьерной. Восстановить подачу воды планируется до 20:00.

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