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Общество7 сентября 2022 12:59

Под Энгельсом из незапертой машины украли 110 тысяч рублей

Задержан ранее судимый подозреваемый
Евгений Бадиков

Под Энгельсом из незапертой машины украли 110 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Известно, что житель села Красный Яр заявил в полиции о факте похищения 110 тысяч рублей из машины, которую он ненадолго оставил открытой у дома.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 31-летний ранее судимый односельчанин потерпевшего. Часть денег удалось изъять, подозреваемый под подпиской о невыезде.

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