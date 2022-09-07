Под Энгельсом из незапертой машины украли 110 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Известно, что житель села Красный Яр заявил в полиции о факте похищения 110 тысяч рублей из машины, которую он ненадолго оставил открытой у дома.
Полиция задержала подозреваемого, им оказался 31-летний ранее судимый односельчанин потерпевшего. Часть денег удалось изъять, подозреваемый под подпиской о невыезде.
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