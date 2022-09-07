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Общество7 сентября 2022 12:50

В Саратовской области ночью будут заморозки

Наталия Калинина

В Саратовской области ночью будут заморозки. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону сегодня, 7 сентября.

Ночью с 8 на 9 сентября в отдельных районах Саратовской области сохранятся заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы упадет до -1 градуса.

Днем 8 сентября ожидается усиление ветра западной четверти до 15 м/с.

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