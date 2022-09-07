Роман Бусаргин предложил вернуть в Саратов вытрезвители. Соответствующий законопроект внесен в Саратовскую областную думу.

Законопроект называется «О порядке создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Вытрезвители предлагается содержать за счет регионального бюджета. Об объеме необходимого финансирования не сообщается.

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