Роман Бусаргин предложил вернуть в Саратов вытрезвители. Соответствующий законопроект внесен в Саратовскую областную думу.
Законопроект называется «О порядке создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
Вытрезвители предлагается содержать за счет регионального бюджета. Об объеме необходимого финансирования не сообщается.
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