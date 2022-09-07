Лада Мокроусова: я против стоянки перед кинотеатром «Саратов»

Лада Мокроусова на обсуждении кинотеатра
Лада Мокроусова высказалась против создания автостоянки перед кинотеатром «Саратов». Об этом она пишет в своем Телеграм-канале.
- Я против того, чтобы перед кинотеатром располагалась стоянка. Там у нас пешеходная зона. Мы также должны сохранять исторический облик не только самого кинотеатра, но и в целом района. Стоянку можно устроить за ним. Этот вопрос еще будет обсуждать, - заявила Мокроусова. Напомним, ранее она сказала о том, что в «Саратове» будут снова крутить фильмы.
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