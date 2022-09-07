Под Ершовым из воды достали тело 26-летнего парня

Фото: СУ СК по Саратовской области
В Ершовском районе Саратовской области из воды достали тело 26-летнего парня. Сегодня, 7 сентября, об этом сообщили в СУ СК по региону.
По предварительным данным, 26-летний житель села Еремеевка пропал 5 сентября. Он уехал из дома и не возвращался. На следующий день машину нашли в реке Малый Узень возле села. Сотрудники областной службы спасения достали ее из воды.
Сегодня в обед, 7 сентября, родственники нашли тело пропавшего недалеко от места, где ранее нашли его машину. Они обратились в полицию.
Повреждений на теле мужчины не обнаружено. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.