Под Ершовым из воды достали тело 26-летнего парня

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области из воды достали тело 26-летнего парня. Сегодня, 7 сентября, об этом сообщили в СУ СК по региону.

По предварительным данным, 26-летний житель села Еремеевка пропал 5 сентября. Он уехал из дома и не возвращался. На следующий день машину нашли в реке Малый Узень возле села. Сотрудники областной службы спасения достали ее из воды.

Сегодня в обед, 7 сентября, родственники нашли тело пропавшего недалеко от места, где ранее нашли его машину. Они обратились в полицию.

Повреждений на теле мужчины не обнаружено. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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