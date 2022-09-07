Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 12:01

Под Ершовым из воды достали тело 26-летнего парня

Молодой житель Ершовского района слетел в реку на машине и погиб
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области из воды достали тело 26-летнего парня. Сегодня, 7 сентября, об этом сообщили в СУ СК по региону.

По предварительным данным, 26-летний житель села Еремеевка пропал 5 сентября. Он уехал из дома и не возвращался. На следующий день машину нашли в реке Малый Узень возле села. Сотрудники областной службы спасения достали ее из воды.

Сегодня в обед, 7 сентября, родственники нашли тело пропавшего недалеко от места, где ранее нашли его машину. Они обратились в полицию.

Повреждений на теле мужчины не обнаружено. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.