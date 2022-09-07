Новые часы в Саратове

В центре Саратова появились «музыкальные» часы. О новой достопримечательности на проспекте Столыпина рассказали сегодня, 7 сентября, в мэрии.

Часы установили на фасаде дома Блюм. Они исполняют мелодию композитора Кирилла Молчанова из кинофильма «Дело было в Пенькове» - «Огней так много золотых».

Музыка будет звучать каждые 3 часа - в 9:00, в 12:00, в 15:00, в 18:00 и в 21:00. Видео можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.

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