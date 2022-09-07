Экс-председателю комитета по архитектуре Виталию Желанову изменили меру пресечения. Вчера, 6 сентября, об этом сообщил Волжский районный суд.

Желанов находился под домашним арестом, однако сейчас к нему применили меру в виде запрета определенных действий. Ранее бывшие чиновники Андрей Гнусин и Антон Корнеев накануне получили аналогичную меру.

Напомним, дело Виталия Желанова остается одним из самых скандальных в Саратове. Правоохранители подозревают его в причастности к мошенничеству в особо крупном размере. По версии следствия, чиновники администрации вносили незаконные изменения в виды разрешенного использования земельных участков. Речь в том числе идет и об участке под «Домом художника», расположенном в самом центре города и являющимся объектом культурного наследия.

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