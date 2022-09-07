Лада Мокроусова на совещании

В кинотеатре «Саратов» обещают снова показывать фильмы. Сегодня, 7 сентября, об этом заявила Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.

- Необходимо сохранить функционал здания, на что в прошлом году напомнил Вячеслав Володин. В кинотеатре должен остаться полноценный кинозал, может быть придется сократить количество мест.

Раньше в «Саратове» устраивали тематические показы обучающих фильмов для школьников и эту традицию можно возобновить. Также его можно сделать площадкой для мероприятий, выставок и онлайн-трансляций театральных постановок, - заявила Лада Мокроусова.

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