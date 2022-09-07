Таксист из Саратова украл у клиента телефон, об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что после поездки на такси у него пропал телефон. Полиция вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний таксист. Возбуждено уголовное дело.

Задержанный сознался в содеянном и пообещал возместить ущерб. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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