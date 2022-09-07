С 1 сентября следующего года вуз приступил к обучению по новым специальностям

Вавиловский университет в Саратове откроет новые специальности, об этом было заявлено сегодня, 7 сентября, на встрече с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Они осмотрели учебные корпуса, инжиниринговый комплекс «Агротехника», центр агроробототехники и VR/AR технологии.

- Мы будем открывать специальности, связанные с инженерией, генетикой, агропочвоведением, биоинформатикой, прикладной информатикой. Также мы развиваем научное направление в сфере цифровизации сельского хозяйства, - рассказал ректор вуза Дмитрий Соловьев, присутствовавший на мероприятии. Вавиловский университет уже формирует заявку на получение соответствующей образовательной лицензии.

Дмитрий Патрушев поддержал нововведения и обещал содействие, чтобы с 1 сентября следующего года вуз приступил к обучению по новым специальностям.

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