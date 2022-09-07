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Общество7 сентября 2022 10:26

В Саратове пресс-секретаря театра кукол «Теремок» уволили за разговоры о сексе и оргазме

Наталия Калинина

В Саратове пресс-секретаря театра кукол «Теремок» уволили за разговоры о сексе и оргазме, об этом сообщает федеральный портал Mash.

Коллеги пишут о том, что пресс-секретаря театра уволили за посты о женской сексуальности, которые она выкладывала в сторис в Инстаграм.

На девушку пожаловались «оскорбленные граждане», которым не понравилось откровенное содержание постов. После этого Малика Болтабаева была вынуждена оставить свой пост.

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