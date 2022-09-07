Афиша конкурса

Восемь саратовчанок претендуют на звание Miss MAXIM. Старт конкурса MISS MAXIM 2022 & ТОЧКА ЛЮБВИ был объявлен сегодня, 7 сентября, на сайте издания.

Голосование читателей должно определить 100 финалисток из 376 претенденток, среди которых оказались сразу восемь саратовчанок. Приобщиться к прекрасному можно по ссылке.

27 октября состоится мероприятие, в честь финала MISS MAXIM 2022 & ТОЧКА ЛЮБВИ, на котором звездное жюри выберет победительницу. Сачастливица получит профессиональную фотосессию от одного из звездных фотографов.

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