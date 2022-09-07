Сегодня, 7 сентября, в Саратове из-за угрозы теракта эвакуируют детские сады. Об этом сообщает городская администрация.
- В дошкольных образовательных учреждениях Саратова также проводятся мероприятия экстренных служб по обследованию зданий. Детей направили в ближайшие социальные организации, - пишут чиновники.
Напомним, несколькими часами ранее поступило сообщение об эвакуации школ в Саратове.
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