Александр Нараевский. Фото: КПРФ

Депутат Саратовской областной думы Александр Нараевский решил выйти из КПРФ. Причиной, парламентарий назвал «разногласия с руководством партии».

Тем не менее, на выборы в сентябре 2022 года Александр Нараевский пойдет от КПРФ. Он выступает по округу №24.

Напомним, ранее из саратовского отделения КПРФ исключили Наиля Ханбекова. Его признали приносящим вред партии.

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