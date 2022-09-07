В Саратове пройдет Фестиваль археологии и реконструкции «Укек»

Укек в Саратове

Фестиваль стартует 9 сентября и продлится посетителей до 2 октября. Местом проведения станет Исторический парк «Россия — Моя история».

В программе предусмотрены мастер-классы, интерактивные площадки, лекции известных ученых, а также выставки находок с Увекского городища, игры и многое другое.

Фестивальные площадки работают по пятницам, субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00.

Подробная программа фестиваля будет доступна на сайте.

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