Более 160 тысяч саратовцев уже привились от гриппа, об этом сообщает региональный минздрав. В регион уже поступила первая партия вакцин для взрослых и детей «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Завезено 477 955 доз.

На 4 сентября привито 161 тысяча 806 человек. 13 343 из них составляют дети, а 148 463 – взрослые.

По словам специалистов, сентябрь-ноябрь — оптимальное время для вакцинации, так как еще нет выраженного подъема и пика заболеваемости ОРВИ.

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