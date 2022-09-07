Саратовский солдат напился и катался на «шестерке» без номеров. Саратовский гарнизонный военный суд вынес приговор.

Инцидент произошел 22 апреля в селе Кувыка Татищевского района. Военнослужащий Сибиряков А.А. пьяным сел за руль «шестерки» без номеров и катался по селу. Ранее у него уже было взыскание за пьяное вождение.

Подсудимый свою вину признал. Суд приговорил его к 200 часам общественных работ и лишил прав на два года. Приговор вступил в законную силу.

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