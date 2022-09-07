Сегодня, 7 сентября, в Саратове вновь эвакуируют школы, о чем предупреждает городская администрация.
- В школах областного центра в настоящее время проводятся мероприятия экстренных служб по обследованию зданий, - пишут чиновники.
Напомним, вчера в Саратове из-за сообщений о «заложенной бомбе» были эвакуированы все школы.
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