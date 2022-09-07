Саратов объявил о комплексном развитии территории старого аэропорта

Старый аэропорт в Саратове

В Саратове начнется комплексное развитие территории старого аэропорта. Об этом объявил врио Губернатора Роман Бусаргин на совещании.

Региону одобрен бюджетный кредит на 2022-2025 годы в размере более 6 миллиардов рублей. Средства планируется направить на строительство магистральных инженерных сетей в новом микрорайоне «Аэропорт».

Планируется комплексная застройка на площади в 144 га. Строители возведут 926 тысяч квадратных метров жилья и свыше 500 тысяч квадратных метров нежилых зданий, в том числе детсадов, школ и поликлиник.

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