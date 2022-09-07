Пенсионерка из Саратова отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

Пенсионерка из Кировского района Саратова отдала мошенникам более 700 тысяч рублей. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает ГУ МВД по региону.

В отдел полиции обратилась 74-летняя пострадавшая. Она рассказала, что 3 сентября ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции из Москвы и сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее счета денежные средства и оформить на нее кредит.

Неизвестный сказал пенсионерке посоветовали снять их и перевести на «безопасный» счет. Женщина перевела на указанные счета 500 тысяч, а следом еще 237 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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