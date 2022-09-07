В Саратовскую область прибыл министр сельского хозяйства РФ

Дмитрий Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев совершает рабочую поездку в Саратовскую область.

Федеральный министр проводит серию рабочих поездок по регионам и с начала сельскохозяйственного сезона посетил уже шесть субъектов федерации.

По имеющейся информации, вместе с Дмитрием Патрушевым в Саратовскую область прибудет Первый заместитель Министра Оксана Лут курирующий направление животноводства заместитель министра Максим Увайдов.

Представители федерального ведомства встретятся с главой регионального минсельхоза Романом Ковальским и первым замминистра сельского хозяйства Саратовской области Дмитрием Уполовниковым.

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