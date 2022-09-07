Саратовские врачи вернулись из Донбасса

Саратовские врачи вернулись из Донбасса. Вчера, 6 сентября, Олег Костин сообщил о завершении двухнедельной командировки медиков в Сватовский район Луганской народной республики.

В ЛНР ездили 15 медиков, в том числе узкие специалисты: хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и педиатр.

Прием пациентов проходил населенных пунктах по всему району. Врачи рассказывают, что жители Донбасса годами не проходили обследование и были лишены медицинской помощи. За две недели саратовские доктора осмотрели шесть тысяч пациентов и провели около 50 операций.

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