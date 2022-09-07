В ходе СВО на Украине погиб Никита Кузнецов из Балашовского района

Никита Кузнецов
В ходе специальной военной операции на Украине погиб Никита Кузнецов из Балашовского района Саратовской области. Сегодня, 8 сентября, об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Павел Петраков.
Никита Кузнецов пошел на контракт после срочной службы в армии.
- Сегодня мы прощаемся с Кузнецовым Никитой Васильевичем, который героически погиб при участии в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, - написал Павел Петраков.
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