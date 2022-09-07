Супружеская пара из Духовницкого ночью спаслась из горящего дома

Сегодня, 7 сентября, супружеская пара из Духовницкого спаслась из горящего дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили в 4.19. Горел частный деревянный дом на улице Некрасова. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Жильцы эвакуировались самостоятельно, из дома спаслась супружеская пара.

На месте работали 2 пожарных расчета. Причина пожара устанавливается.

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