Сегодня, 7 сентября, в Саратове отключили воду в Ленинском и Волжском районах. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе идет ремонт водопровода по адресу Песчано-Уметская, 3а. До 20.00 без холодной воды остались абоненты на Песчано-Уметской, от Московского шоссе до ж/д переезда. Идут также работы на водосетях по адресу Булгакова,8. До 20.00 ограничена подача холодной воды в границах улиц Булгакова - Аржанова - Долгина.

В Волжском районе идет ремонт на водопроводных коммуникациях в районе пересечения улиц Радищева и Чернышевского. До 20:00 без холодной воды остались абоненты на Чернышевского, от дома №122 до ул.Радищева.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.