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Общество7 сентября 2022 6:47

В двух района Саратова отключили воду до вечера

Вернуть воду коммунальщики обещают в 20.00
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В двух района Саратова отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 7 сентября, для работ на водопроводных коммуникациях по ул.Бардина,1 ограничено ХВС потребителей, расположенных в квадрате улиц: Перспективная - Электронная - Бардина - Антонова.

Не будет воды и у абонентов в квадрате улиц: 7-й Динамовский пр. - Миллеровская - 11-й Динамовский пр. - Южная, из-за ремонта водопровода у дома на Миллеровская, 62а.

Вернуть воду коммунальщики обещают в 20.00.

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