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Михаил Исаев поздравил Заводской район с днем рождения. Об этом стало известно из Телеграм-канала кандидата в депутаты областной думы Михаила Исаева.

— Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого и родного Заводского района! Я хочу пожелать всем здоровья, успехов в любых начинаниях, счастья и благополучия!

Пусть процветает наш район, а мы своим каждодневным трудом будем этому способствовать!

Сильный Заводской - сильный Саратов, — пишет Исаев.

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