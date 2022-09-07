Сегодня, 7 сентября, в Саратовской области еще 654 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 268 203 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 257 282 человека, за сутки — 625. В стационарах остаются 257 человек, на амбулаторном лечении — 4 663.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 21;

- 7-14 лет — 20;

- 15-17 лет — 7;

- 18-29 лет — 84;

- 30-49 лет — 204;

- 50-64 лет — 176;

- 65 и старше — 142.

С пневмонией поступили 17 человек, с признаками ОРВИ — 633, четверо переносят болезнь без симптомов.

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