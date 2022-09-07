В Саратовской области ночью сгорел деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
Сегодня, 7 сентября, в Духовницком произошел пожар. Сигнал в службу «01» поступил в 4:19. Горел частный деревянный дом на улице Некрасова. На месте пожара работали два пожарных расчета, площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Пострадавших нет, жильцы эвакуировались самостоятельно.
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