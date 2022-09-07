фото: пресс-служба губернатора

В Саратове начинается комплексное развитие территории бывшего аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На совещании, которое провел врио Губернатора Роман Бусаргин, обсуждались вопросы реализации проекта по застройке территории бывшего аэропорта г.Саратова.

Саратовской области был одобрен бюджетный кредит на ближайшие три года в размере более 6 млрд рублей на строительство магистральных инженерных сетей в новом микрорайоне «Аэропорт».

В регион уже поступил первый транш. В ближайшее время будет проведен конкурс на проектирование и строительство инженерных коммуникаций, а также будут заключены договоры на технологическое присоединение по электро-, тепло- и водоснабжению.

По проекту предстоит произвести комплексную застройку микрорайона – на площади в 144 га будет построено 926 тыс.кв.м жилья и свыше 500 тыс.кв.м нежилых зданий, объектов социальной инфраструктуры: детсады, школы, поликлиники.

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