фото: ГИБДД

В Саратовской области «Нива» сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 6 сентября, в Саратовской области произошло ДТП с участием ребенка. Примерно в 16:10 в селе Ивановка Ивантеевского района 9-летний мальчик на велосипеде пересекал дорогу и не убедился в отсутствии приближающейся машины. Из-за невнимательности юный велосипедист был сбит «Нивой», за рулем которой сидела 45-летняя женщина.

Ребенок госпитализирован в больницу.

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