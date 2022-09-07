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Происшествия7 сентября 2022 4:56

В Саратове мужчина пострадал в массовой аварии

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 6 сентября, в Саратове мужчина пострадал в массовой аварии. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 13:27 на Некрасова, 39 произошло столкновение трех машин. Skoda под управлением 50-летнего водителя, столкнулась с Kia с 29-летним парнем за рулем и Hyundai, которым управлял 35-летний мужчина.

В аварии пострадал 30-летний пассажир Kia.

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