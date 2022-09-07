Дожди отступили от Саратовской области

Погода дала передышку – сильных дождей сегодня, 7 сентября, не предвидится. Подробнее рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, обещают небольшие дожди, местами – туман (видимость до 500-1000 метров). Ветер западный – от 4 до 9 метров в секунду, порывы – до 13 м/с. Термометры покажут сегодня от 11 до 16 градусов тепла.

Ночью осадков не прогнозируют. Ветер скорректирует направление на юго-западное и усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +8°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов. Днём будет до +14°С, а к ночи температура вновь опустится до 10 градусов выше нуля. Ветер западный – 3-5 метров в секунду, порывы – до 10 м/с. В течение дня будет пасмурно, но дождя не обещают.

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