Вместо снесенных стел в Саратовской области обещают установить новые. Об этом сообщает официальный сайт минтранса области.

Как заявляет ведомство, сейчас в регионе продолжается планомерный процесс обновления стел с учетом более современного дизайна, выполненного в минималистичном стиле.

Первые обновленные стелы с названием региона появились еще в 2017 году. Например, в 2017 году конструкции уже заменили в Ртищевском районе на границе с Тамбовской областью и в Озинском — на границе с Казахстаном.

Теперь меняются стелы с названием районов при въезде на его территорию.

— Сначала менялись совсем ржавые стелы, иногда даже с отпавшими буквами в названиях района. Постепенно, новые полностью заменят старые. Отметим, что стелы нового образца гораздо легче в обслуживании, — говорится в сообщении

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