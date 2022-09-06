На Увеке впервые нашли клад в 104 серебряные монеты. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции исторического парка «Россия-моя история».

При раскопках Увекского городища в Саратове откопали клад с 104 серебряными монетами 1300-х годов.

Экспонат представлен в историческом парке «Россия-Моя история», и его может увидеть каждый желающий, придя на фестиваль «Укек», который в этом году пройдет на территории исторического парка.

Предположительно, клад был зарыт в 1340 годы, и был завернут в ткань, которая не сохранилась до наших дней. Помимо этой, археологом удалось обнаружить множество других находок - керамическая посуда, и другие произведения местных ремесленников.

— Перед нами стояла задача понять, как выглядел город в разные времена. 6 июля мы начали работать. Раскопали безумно интересный некрополь на 118 квадратных метров. Обнаружено 40 погребений. Кроме того, рядом попалась чешуя, а кочевники не ели рыбу. Предположительно, там были русские, и возможно, клад монет принадлежал какому-то русскому Остапу Бендеру - рассказывает руководитель раскопок и директор исторического парка Дмитрий Кубанкин.

Исторический парк будет принимать гостей фестиваля по пятницам, субботам и воскресениям с 9 сентября по 2 октября.

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