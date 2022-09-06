Опубликована афиша мероприятий на День города в Саратове, посвященный празднованию 432-й годовщины со Дня основания областного центра.

В субботу, 10 сентября, пройдет фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». На площади имени Федина выступит группа «Пилот» и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. На Театральной площади пройдет концерт «С Днем рождения, любимый город!», где выступят «Мохито» и TERNOVOY.

Полная программа мероприятий опубликована по ссылке.

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