фото: ГИБДД

Водитель скрылся с места ДТП в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщает «Саратов онлайн».

Вчера, 5 сентября, в Ленинском районе Саратова произошла авария. Примерно в 19:35 На перекрестке Московского шоссе и 3-его Московского проезда столкнулись Citroen C4 с 31-летним водителем за рулем и ВАЗ-2112. Очевидцы сообщают, что водитель «двенадцатой» поворачивал, а иномарка не успела затормозить.

39-летний пассажир ВАЗ-2112 госпитализирован с травмой головы.

UPD: Госавтоинспекция Саратова сообщает, что водитель ВАЗ-2112 скрылся с места ДТП, его данные устанавливаются.

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