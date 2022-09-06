В Ершовском районе слесарь спустился в колодец без маски и умер

В Ершовском районе Саратовской области слесарь спустился в канализационный колодец без средств защиты и умер. Мастеру участка был вынесен приговор.

Инцидент произошел с работником предприятия ГУП СО «Облводоресурс-Ершовский» в июле 2020 года. Мастера участка канализационной сети не проследил за безопасностью и не выдал средства индивидуальной защиты слесарю. Тот спустился в канализационный колодец без маски, отравился газами и мгновенно умер.

Суд приговори начальника участка к двум годам условно с испытательным сроком 2 года и определенным ограничениями на занимаемые должности. Приговор суда не вступил в законную силу.

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