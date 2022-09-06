Холод резко пришел в Саратов Фото: Мария ЛЕНЦ

Саратовцев предупредили о ночных заморозках. По прогнозу ГУ МЧС по региону, в отдельных районах ночь с 6 на 7 сентября и под утро температура на воздухе и у поверхности почвы упадет до -1 градуса.

Дождя и ветра синоптики не обещают.

Вместе с тем до 12 сентября в отдельных районах Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.

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