Выступление министра на радио
Саратовцы устроили 9 лесных пожаров за лето. Министр природных ресурсов региона Константин Доронин выступил в радиоэфире ВГТРК и напомнил об ответственности за неосторожное обращение с огнем.
Основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнем. В этом году саратовцы устроили девять лесных пожаров на площади 2,56 га. Еще три пожара на площади 5,71 га возникли из-за неконтролируемого пала сухой травы.
Напомним, 31 августа в Саратовской области был продлен запрет для простых граждан на пребывание в лесах на транспорте.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.