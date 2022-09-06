Выступление министра на радио

Саратовцы устроили 9 лесных пожаров за лето. Министр природных ресурсов региона Константин Доронин выступил в радиоэфире ВГТРК и напомнил об ответственности за неосторожное обращение с огнем.

Основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнем. В этом году саратовцы устроили девять лесных пожаров на площади 2,56 га. Еще три пожара на площади 5,71 га возникли из-за неконтролируемого пала сухой травы.

Напомним, 31 августа в Саратовской области был продлен запрет для простых граждан на пребывание в лесах на транспорте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.