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Общество6 сентября 2022 12:01

Саратовцы устроили 9 лесных пожаров за лето

Министр природных ресурсов напомнил об ответственности за неосторожное обращение с огнем
Наталия Калинина
Выступление министра на радио

Выступление министра на радио

Саратовцы устроили 9 лесных пожаров за лето. Министр природных ресурсов региона Константин Доронин выступил в радиоэфире ВГТРК и напомнил об ответственности за неосторожное обращение с огнем.

Основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнем. В этом году саратовцы устроили девять лесных пожаров на площади 2,56 га. Еще три пожара на площади 5,71 га возникли из-за неконтролируемого пала сухой травы.

Напомним, 31 августа в Саратовской области был продлен запрет для простых граждан на пребывание в лесах на транспорте.

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